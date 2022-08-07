سعر الدولار اليوم الأحد 7-8-2022 بمصر في ختام التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 7-8-2022 في ختام التعاملات بالبنوك المصرية استقرارًا نسبيًّا، حيث سجّل وفقًا لمتوسط سعر الصرف بالبنك المركزي المصري 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر العملة الخضراء في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية؛ حيث تعتبر العملة الأمريكية أكبر احتياطي نقدي في العالم، وأكثر عملة متداولة على نطاق واسع في الأسواق المصرفية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على استقراره بالبنك الأهلي حيث سجّل: 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم مقابل الجنيه المصري: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس

بينما في بنك قناة السويس؛ وصلت قيمة سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري إلى: 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي “CIB” مقابل الجنيه المصري: 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك القطري الأهلي

وفي البنك القطري الأهلي “QNB” وصل سعر صرف الدولار إلى: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار: 19.14 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي

كما بلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

وحقق سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر، بنك لبنان: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.