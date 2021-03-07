سعر الدولار اليوم الأحد 7-3-2021 في البنوك المصرية

بنك الإمارات دبي الوطني يعرض أعل سعر في السوق عند 15.65 جنيه للشراء

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 7-3-2021، أمام الجنيه في البنوك المصرية؛ بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي متراجعا نحو 1.1 قرش، ليصل فى المتوسط طبقا لبيانات البنك المركزي المصري إلى مستوى 15.634 جنيه للشراء و15.734 جنيه للبيع.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي، عن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر فبراير الماضي، خلال الأسبوع الجاري.

وصعدت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر في يناير 2021، إلى مستوى 40.101 مليار دولار، من 40.063 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينهي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر العام المالي الجاري 2020\2021 عند 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك الإمارات دبي الوطني سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، في بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل 15.65 جنيه للشراء.

في حين قام بنك الاستثمار العربي، بتداول سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه، اليوم الأحد، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأحد، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

تداول البنك العقاري المصري العربي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

افتتحت العملة الأمريكية أمام الجنيه، تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي، الخميس الماضي ، مستوى 15.623 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع.

ويتم التعامل بالدولار الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.