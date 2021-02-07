سعر الدولار اليوم الأحد 7-2-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7 فبراير 2021، بعد أن اختتم تعاملات الأسبوع الماضي، منخفضًا 5 قروش.

وخسر سعر الدولار الأمريكي 5 قروش، خلال الأسبوع الماضي- طبقا لبيانات البنك المركزي- ليسجل في المتوسط 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع مقابل 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه نهاية الأسبوع السابق عليه.

ونهاية الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي المصري، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعام 2021.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، وتمثل العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي قيمة 35.542 مليار دولار بنسبة 88.6%.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- مستوى 15.610 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عٌرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، مسجلاً 15.68 جنيه للشراء، لدى بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التعمير والإسكان.

وتداولت بنوك التجاري الدولي، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، سعر الدولار عند أدنى مستوى له، ليسجل 15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصرى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تداول بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

تداول بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه قرب أعلى مستوى في السوق بمستهل التعاملات، مسجلا 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، في بداية تعاملات اليوم، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

افتتحت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى بنك أبوظبي الأول، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر صرف الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في بداية تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى البنك المصري الخليجي، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.