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سعر الدولار اليوم الأحد 6-2-2022 في البنوك المصرية

بنك مصر يعرض أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 8:30 ص, الأحد, 6 فبراير 22 8:30 ص, الأحد, 6 فبراير 22

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في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار اليوم الأحد 6 فبراير 2022 مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

و استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل السوق وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واظهر التقرير الصباحي للمال استقرار صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهر الصباحي للمال استقرار مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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