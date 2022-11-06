شهد سعر الدولار اليوم الأحد 6-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية ارتفاعا في الشراء والبيع ببعض البنوك، واستقرارا في أخرى، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 24.20 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر الدولار في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصري سعر صرف 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر الدولار ببنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري سعر صرف، 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى سعر صرف، 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري بسعر صرف 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

شهد سعر الدولار في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري، سعر صرف، 24.18 جنيه للشراء، و 24.28 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر أمام الجنيه سعر صرف 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى سعر صرف 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب أمام الجنيه المصري سعر صرف، 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصري إلى سعر صرف، 24.25 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الدولار في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصري، بسعر صرف، 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجى

شهد سعر سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه المصرى سعر صرف، 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الإفريقى

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربى الإفريقي، أمام الجنيه المصري، 24.21 جنيه للشراء، و 24.29 للبيع.