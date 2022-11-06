سعر الدولار اليوم الأحد 6-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6-11-2022، في بداية التداول على أسعار العملات في البنوك في مصر، 24.20 جنيه للشراء، و 24.29 للبيع، بحسب متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك الحكومية والأجنبية والخاصة والإسلامية والعربية، وفقًا لشاشات التداول بالفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعدد من المواقع الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، مستوى صرف عند: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر الدولار أمام الجنيه مستوى صرف عند: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، إلى 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل مستوى صرف عند: 24.25 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بـ 24.18 جنيه للشراء، و 24.28 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 24.21 جنيه للشراء، و 24.29 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.