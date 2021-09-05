سعر الدولار اليوم الأحد 5-9-2021 في البنوك المصرية

بدأ سعر الدولار اليوم تداولات الأسبوع الجاري على استقرار أمام الجنيه المصري ، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك الأهلي أكبر المصارف الحكومية العاملة بالسوق المصرية، أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

على نفس مستويات أمس تعرض شركة مصر للصرافة سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

في بداية التعاملات الصباحية وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

داخل البنك المصري الخليجي، وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.