سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 5-3-2023 استقراراً أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسجل متوسط عملة الولايات المتحدة الأمريكية قيمة 30.65 جنيه للشراء مقابل 30.75 جنيه للبيع، وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وتنشر جريدة «المال» خلال السطور التالية سعري الشراء والبيع للعملة الأمريكية استناداً لجولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك بمصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.57 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 30.57 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.67 جنيه شراء مقابل 30.77 جنيه بيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك المشرق

في بنك بلوم مصر 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 30.57 جنيه للشراء مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر

اليوم في بنك سايب 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.