سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
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سعر الدولار في بنك مصر
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سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي
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سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
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سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الدولار في بنك البركة 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
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سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك المشرق
سعر الدولار في بنك المشرق 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 30.57 جنيه للشراء مقابل 30.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
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