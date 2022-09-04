سعر الدولار اليوم الأحد 4-9-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 4-9-2022 في بداية التعاملات الصباحية بعد موجة ارتفاع الأسبوع الماضي داخل البنوك المصرية بمقدار 8 قروش، ووصل سعره الرسمي في البنك المركزي المصري إلى مستوى: 19.18 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الأمريكية، بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي؛ وصل سعر الدولار مقابل الجنيه: 19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني حقق سعر الدولار أمام الجنيه: 19.16 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر الدولار أمام الجنيه: 19.16 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى: 19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري على مستوى: 19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار أمام الجنيه: إلى 19.16 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه: إلى 19.23 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي حافظ سعر صرف الدولار على مستوى: 19.16 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر بلغ سعر الدولار: 19.23 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر صرف الدولار : 19.16 جنيه للشرا، 19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية؛ بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، 19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه: 19.23 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.