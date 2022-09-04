سعر الدولار اليوم الأحد 4-9-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 4-9-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، ووصل متوسط أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي المصري إلى مستوى: 19.18 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء، بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.23 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، إلى 19.23 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 19.19 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 19.23 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.