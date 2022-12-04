تراوح سعر الدولار اليوم الأحد 4-12-2022 في بداية التعاملات اليومية البنكية، بعد استئناف عمل القطاع المصرفي المصرفي بين 24.51 و24.59 جنيه للشراء، وبين 24.56 و24.62 للبيع، وسجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.53 جنيه للشراء، 24.60 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي تفاصيل أسعار صرف العملة الخضراء في 12 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي يعمل في مصر.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.59 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.59 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 24.52 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 24.55 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.