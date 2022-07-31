سعر الدولار اليوم 31-7-2022 يرتفع في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من شركات الصرافة، بحسب ما أوضحته شاشات التداول اللحظية بالبنوك، وسجل الدولار سعر 18.90 جنيه للشراء بارتفاع قرشين، و18.98 جنيه للبيع بارتفاع قرشين في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا عن عن متوسط أسعار الصرف، حسب آخر تحديثات صدرت عن المواقع الرسمية للبنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر قرشين ووصل إلى 18.91 جنيه للشراء، واستقر عند 18.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.99 جنيه للبيع، و18.93 جنيه للشراء.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر سعر 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي

حقق سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بسحب شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد

ارتفع سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد، 4 قروش ووصل إلى 18.91 جنيه للشراء، واستقر في البيع عند 18.99 جنيه.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

بلغ سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بسحب شاشات التداول في فروع البنك.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري، 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ايجي بنك

سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك، 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.