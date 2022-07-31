سعر الدولار اليوم الأحد 31-7-2022 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 31-7-2022 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية، حيث أظهرت مؤشرات التداول اللحظية لمتوسط وصول سعر متوسط صرف العملة الخضراء وفقًا للبنك المركزي المصري على موقعه الرسمي 18.89 جنيه للشراء و19 جنيه للبيع، وتعرض جريدة «المال» تقريرًا عن متوسط أسعار صرف الدولار وفقًا لأحدث البيانات التي تظهرها مواقع البنوك المصرية الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات وفقًا لموقع البنك الأهلي المصري إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.99 جنيه للبيع، و18.93 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أمَّا في بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الصرف: 18.89 جنيه للشراء، و 18.99 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل سعر الدولار اليوم وفقًا للصفحة الرسمية للبنك 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر العملة الأمريكية 30-7-2022، في البنك العربي الإفريقي 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر وصل سعر العملة الأمريكية إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ووفقًا للموقع الرسمي لبنك المصرف المتحد فإنَّ سعر الدولار وصل إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك القطري الأهلي QNB

بينما في البنك القطري الأهلي QNB وصل سعر صرف الدولار إلى: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.