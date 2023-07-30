سعر الدولار اليوم الأحد 30-7-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك فى بداية الأسبوع

جاء سعر اليوم الأحد 30-7-2023، مستقراً عند متوسط صرف 30.84 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع، بختام تعاملات بداية الأسبوع، وفقاً لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية المعروضة بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر ، بختام التعاملات البنكية، بلغ 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، بختام تعاملات البنوك ببداية الأسبوع، وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، جاء بقيمة 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.، أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، بنهاية عمليات التداول.

سعر العملة الأمريكية في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، بختام تعاملات بداية الاسبوع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.