سعر الدولار اليوم الأحد 30-10-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 30-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري ارتفاعا في بعض البنوك وتجاوز الـ 24 جنيها في الشراء والبيع، على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 22.85 جنيه للشراء، 22.96 جنيه للبيع، وفقا لآخر تقرير صادر من «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامى مقابل الجنيه المصري 24.12 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

وصل سعر للدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري إلى 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، في مقابل الجنيه المصري، 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى مقابل الجنيه 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري بسعر صرف، 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربي

شهد سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجى

حقق سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى في مقابل الجنيه سعر صرف، 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه إلى 23.9 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري، مقابل الجنيه المصري 23.80 جنيه للشراء، و 23.90 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري سعر صرف، 23.90 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الدولار في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصري، بسعر صرف، 23.80 جنيه للشراء، و 23.90 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

شهد سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري، سعر صرف، 23.85 جنيه للشراء، و 23.95 للبيع.