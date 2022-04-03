بدأ سعر الدولار تداولاته الأسبوعية اليوم الأحد 3 ابريل 2022 مقابل الجنيه المصري، على استقرار في بداية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على نفس مستويات الخميس الماضي ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.218جنيه للشراء، و18.317 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

كما بين رصد المال على تطور أسعار العملات وصول سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.27 جنيه، و18.20 جنيه للشراء، فيما دارت أسعار البيع بين 18.37 جنيه، و18.30 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما أظهرت آخر تحديثات البنك الأهلي المصري على أسعار العملات وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 18.24 جنيه، و18.34 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغت مستويات شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهرت شاشات التداول اللحظي عرضت فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

تستعرض فروع البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصلت مستويات شراء وبيع الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.