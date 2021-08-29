سعر الدولار اليوم الأحد 29-8-2021 في البنوك المصرية

استقر الدولار أمام نظيره الجنيه المصرى ، خلال مطلع التعاملات الاسبوعية اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

كما استقر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المصرية لما بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بفروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبحسب اخر تحديث للعملة الامريكية داخل السوق المصرية، وصل صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وبينت أحدث تقارير المال الصباحية أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات الخميس الماضين وصلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعن اخر مستوى شراء وبيع سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهر التقرير الصباحي وصول الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.