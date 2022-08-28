سعر الدولار اليوم الأحد 28-8-2022 في بداية التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28-8-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، في أولى أيام استئناف السوق المصرفي المصري عمله بعد يومي الجمعة والسبت، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري حسب آخر تحديث 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف العملات، حسبما توضح المواقع الرسمية لعدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، حقق سعر الدولار 19.16 جنيه للشراء، و19.22 للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدولار اليوم، 19.19 جنيه للشراء، و19.22 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر، 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة، إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، 19.19 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول اللحظية في البنك.