سعر الدولار اليوم الأحد 28-8-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 28-8-2022، في نهاية التعاملات البنكية اليومية 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصري، في أول أيام استئناف السوق المصرفية المصرية عمله بعد يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا، عن أسعار العملة الأمريكية، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، بسحب شاشات التداول.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول في البنك الأهلي، وصول سعر الدولار أمام الجنيه، إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، وفقًا لشاشات التداول، أمام الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بينت شاشات التداول، وصول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار وفقًا لشاشات التداول، في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.19 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.19 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري وفقًا لشاشات التداول، 19.15 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، بينت شاشات التداول، وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.