سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

اليوم الأحد 28-5-2023 أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، على نفس المستويات المعلنة على شاشات التداولات بالبنوك، في بداية التعاملات الصباحية ببداية الأسبوع، ليصل متوسط سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية طبقا للمنشور بموقع البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، ويعرض موقع جريدة «المال» آخر التحديثات على سعر العملة الأمريكية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

افتتح بنك مصر التداول على سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

جاء سعر شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية ببنك CIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة

أتاح بنك القاهرة سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمستهل التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك ميد بنك

بفروع بنك أبوظبي التجاري أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهرت التحديثات الاخيرة على الموقع الإلكتروني لميد بنك وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري لمستويات 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بمصرف أبوظبي الإسلامي لـ 30.95 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، في اخر تحديث له.

سعر الدولار في بنك بلوم

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار داخل بنك بلوم مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر

ووصل مستويي شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه ببنك كريدي اجريكول مصر 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصل سعر

اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك قناة السويس إلى 30.85 جنيه، 30.95، بالترتيب.