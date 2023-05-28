سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم في بنك البركة

اليوم الأحد 28-5-2023 استقراراً، مقابل العملة المحلية، في ختام عمليات البيع والشراء في البنوك، وبلغ متوسط عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، حسبما جاء بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة الأمريكية المعروضة بشاشات التداول اللحظى وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك.

جاء سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري ثباتاً عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول مصر

وصل سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

توقف سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك

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سعر الدولار في بنك مصر

في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، على مستوياته عند: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، قيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

طُرح سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

قُدر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عُرض سعر

اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.