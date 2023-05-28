سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم في بنك البركة
جاء سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية
شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري ثباتاً عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول مصر
وصل سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي
توقف سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك
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سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، قيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
طُرح سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
قُدر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
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