سعر الدولار اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

ثبت سعر اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وينشر موقع جريدة «المال» هذا التقرير اليومي بأسعار عملة عملة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال جولة بين مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت وشاشات التداول بالفروع المختلفة، وطبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني فقد بلغ متوسط سعر صرف العملة الأمريكية قيمة 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل العملة المحلية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل العملة المحلية، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

شهد سعر الدولار في بنك بلوم مصر، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.