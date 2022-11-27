سعر الدولار اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية

وصل سعر الدولار اليوم الأحد 27-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، إلى 24.50 جنيه للشراء، 24.57 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء ، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 24.51 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى، 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الاهلى الكويتى

قدر سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى بــ 24.55 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى، 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجى

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصرى إلى 24.56 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

حقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر مقابل الجنيه المصرى، 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصرى، 24.56 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سجل سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري، أمام الجنيه المصرى بــ 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربى

شهد سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى، 24.56 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

وصل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى ، أمام الجنيه المصرى إلى 24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

حقق سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 24.53 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصرى، 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.