سعر الدولار اليوم الأحد 27-11-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27-11-2022، استقرارًا نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، 24.50 جنيه للشراء، و24.57 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المركزي المصري، وتقدم بوابة «المال نيوز» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية بالبنوك الحكومية والخاصة والعربية والإسلامية والمصرية، بالإضافة لعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي إلى 24.51 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك مصر مستوى صرف عند: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.51 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري مستوى صرف عند: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وشهد سعر الدولار مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند: 24.56 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وقدّر بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.56 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، إلى 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه مستوى صرف عند: 24.53 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

حقق سعر الدولار في المصرف المتحد، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك المشرق، مستوى صرف عند: 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 24.55 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.