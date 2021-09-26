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سعر الدولار اليوم الأحد 26-9-2021 في البنوك المصرية

الدولار يسجل 15.66 جنيه للشراء داخل بنك قناة السويس
فاطمة إمام 10:34 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21 10:34 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

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استقرار سعر الدولار، أمام الجنيه المصري لمستويات الشراء والبيع اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، على مستويات الخميس نتيجة لعطلة العمل بالقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على مستواه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك الاهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما استقر سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

تداول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي وصل عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري

فيما نشر تقرير المال استقرار سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه، داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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