سعر الدولار اليوم الأحد 26-6-2022 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات الصباحية ارتفاع مستويات سعر الدولار اليوم الأحد 26-6-2022 داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.69 و18.75 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.77 و18.81 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية صعود أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

بينت التعاملات الصباحية ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وارتفع سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدولار على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.