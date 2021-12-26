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سعر الدولار اليوم الأحد 26-12-2021 أمام الجنيه ببداية التعاملات

سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع في بنك قناة السويس
فاطمة إمام 9:02 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21 9:02 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21

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استقرت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية طبقًا للمسح الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية بشكل يومي خدمة لقرائها، كما جاء متوسط سعر الدولار في مصر15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ونشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة عند مستوى 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بداية التعاملات وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما جاءت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فرع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، جاء عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد سعر صرف مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

حافظت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس على استقرارها عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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