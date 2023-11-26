سعر الدولار اليوم الأحد 26-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

اختتمت البنوك تعاملات بداية الأسبوع على استقرار سعر اليوم الأحد 26-11-2023، مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع، وسجلت العملة الخضراء متوسط صرف 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، طبقًا لما ورد بالبيان الأحدث للبنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت والموضح به متوسطات سلة العملات مقابل العملة المحلية.

وستعرض المال أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية كما تقدمها شاشات التداول بأفرع البنوك المختلفة ومواقعها الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وصل لقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي جاء بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري سجل قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصربلغ قيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر في بنك بلوم مصر حقق قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية قُدر بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي طُرح بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عُرض بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك حقق قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني ثبت عند قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر اليوم في بنك التنمية الصناعية حافظ على قيمته عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.