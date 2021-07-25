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سعر الدولار اليوم الأحد 25-7-2021 في البنوك المصرية

العملة الأمريكية تحافظ على مستواها في البنوك كافة
‫محمود الصباغ‬‎ 10:21 ص, الأحد, 25 يوليو 21 10:21 ص, الأحد, 25 يوليو 21

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بدأ سعر الدولار اليوم في مصر مبقيًا على سعر سعر الشراء والبيع أمام الجنيه المصري على نفس مستويات الأسبوع الماضي وفقا لشاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

كما أظهر التقرير الصباحي لجريدة المال على أسعار العملات استقرار الدولار الأمريكي ليأتي سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في بنك مصر

في بداية التعاملات الاسبوعية جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات الأسبوعية سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس جاءت أسعار شراء وبيع الدولارالأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وحافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه في بداية التعاملات الأسبوعية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

يستمر البنك الأهلي الكويتي في عرض السعر الأعلى للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

في بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات سعر صرف الدولار إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

داخل البنك التجاري الدولي وصلت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

داخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصلت مستويات الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك البركة

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل نظيره الجنيه االمصري إلى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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