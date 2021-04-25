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سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 في البنوك المصرية

تداولات أول أمس على موقع البنك المركزي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع
‫محمود الصباغ‬‎ 11:11 ص, الأحد, 25 أبريل 21 11:11 ص, الأحد, 25 أبريل 21

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يستمر سعر الدولار في استقراره أمام الجنيه المصري بفروع البنوك الأجنبية والمحلية التي تعمل بالسوق المحلية المصرية،ليبدأ التداولات الاسبوعية اليوم الأحد ، بين 15.61 و15.65 جنيه، فيما قدمت البنوك أسعار البيع بين 15.71 و15.74 جنيه.

وعلى مستويات سعر العملة الأمريكية مقابل الست عملات الرئيسية، وصلت إلى أدني قيمة منذ 18 مارس، مسجلة 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرًّا بالأساس عند 91.590.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعلى مستوى متوسط سعر الدولار الأمريكي تداولات أول أمس على موقع البنك المركزي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بدأ سعر صرف الدولار التعاملات الصباحية باستقرار أمام الجنيه المصري على نفس مستويات الخميس الماضي، داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدولار أمام نظيره الجنيه داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداول اللحظية داخل البنك، لتأتي عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وأظهر تقرير المال وصول سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

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سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

كما بينت احدث المؤشرات في بداية التداولات وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اظهرت التداولات وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية في بداية التعاملات عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

الدولار
صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وجاءت تداولات الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلى المتحد على مستويات الشراء والبيع بشاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وفيما يخص المستوى الأدنى للدولار الأمريكي في السوق المصرية، تستعرض بنوك مصر والأهلي المصري، التنمية الصناعية سعر البيع في القطاع المصرفي بالسوق المصرية عند مستوى 15.17 جنيه.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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