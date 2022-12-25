سعر الدولار اليوم الأحد 25-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 25-12-2022 استقرار لسعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية ، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وطبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الأخير الصادر «البنك المركزي المصري»، وصل إلى 24.68 جنيه للشراء، 24.74 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي سعر صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

عرض سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بــ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

طرح سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصري بــ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلى الكويتى

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري سجل 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

و سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري وصل إلي 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بــ 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

و سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري حقق 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجى

طرح سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجى، مقابل الجنيه المصري بــ 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

وصل سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري إلي 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بلغ 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.