سعر الدولار اليوم الأحد 25-12-2022 ببداية التعاملات البنكية في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم الأحد 25-12-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، إلى 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع، وفقًا لمتوسط صرف أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية بعد انتهاء العطلة الرسمية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، إلى 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بـ 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، فبلغ مستوى صرف عند: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب إلى 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق، 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك البركة

وفي بنك الركة، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.