سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

حافظ اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، في بداية التعاملات البنكية بأول أيام العملة الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة أمريكا، من خلال التقرير اليومي التالي، وفقًا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، فسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

وسعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

طرح سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

سجل سعر في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري حقق 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.