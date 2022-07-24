سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022

وصل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في أول أيام استئناف العمل بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة، إلى متوسط سعر 18.88 للشراء، و18.96 للبيع، بحسب تقرير البنك المركزي المصري عن متوسط سعر صرف العملات الأجنبية، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بالبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، أظهرت مؤشرات التداول لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وصوله إلى سعر 18.89 للشراء، 18.95 للبيع.

والبنك الأهلي هو من البنوك الحكومية الكبرى العاملة في سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك مصر

أوضحت مؤشرات التداول ببنك مصر وهو بنك حكومي من البنوك الكبرى في السوق المصري، وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ أحد البنوك الخاصة الكبرى في سوق الصرف، فوصل الدولار إلى 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك المصرف المتحد، 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB إلى 18.89 للشراء، و18.96 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 18.87 للشراء،و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الدولار، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

في بنك الكويت الوطني NBK، سجل الدولار أمام الجنيه المصري، 18.86 للشراء، 18.96 للبيع.