سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022 في نهاية التعاملات

حافظ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 على استقراره أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة بالسوق المحلية، ليصل إلى متوسط سعر 18.88 للشراء، و18.96 للبيع، حسبما ذكر البنك المركزي المصري.. ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه بأسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، حسب آخر مؤشرات التداول اللحظية بالبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع، في البنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في سوق الصرف في مصر.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت مؤشرات التداول في بنك مصر وهو من أكبر البنوك الحكومية أيضا في مصر، وصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ وهو أحد البنوك الخاصة الكبرى في سوق الصرف، وصل سعر الدولار إلى 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك المصرف المتحد إلى 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

حقق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB نحو 18.89 للشراء، و18.96 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، بلغ سعر الدولار، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فسجل الدولار مقابل الجنيه، 18.87 للشراء، 18.97 للبيع.