سعر الدولار اليوم الأحد 23-5-2021 في البنوك المصرية

تستعرض البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية سعر الدولار اليوم الأحد 23 مايو 2021، على نفس مستويات نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لمتوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، وسجل سعر بيع الدولار اليوم في مصر، ببداية التعاملات ليتراوح الأول بين 15.70 جنيه، و15.73 جنيه، وأنهت أسعار الدولار اليوم بمستويات شراء تتراوح بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، بحسب الرصد الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات الأجنبية والعربية بشكل يومي.

سعر الدولار في بنك مصر إيران (ميد بنك)

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر إيران (ميد بنك) في بداية التعاملات الأسبوعية على نفس التعاملات بنهاية الأسبوع الماضي عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلى المصري يعرض مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في فروع بنك بلوم

وأظهر التداول داخل فروع بنك بلوم وصلت مستويات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفيما يخص سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عرض بنك كريدي أجريكول السعر في بداية التعاملات اليوم عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وعلى مستوى البنوك المتخصصة، يقدم البنك العقاري المصري العربي سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

يستعرض بنك أبوظبي التجاري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرف العربي الدولي

وعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، يقدم بنك المصرف العربي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك HSBC

وعند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع يعرض بنك HSBC سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بداية التعاملات

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

يقدم بنكا الأهلي ومصر السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.