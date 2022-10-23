سعر الدولار اليوم الأحد 23-10-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 23-10-2022 استقرارا في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية ووصل إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع، وفقا لأخر تقارير متوسط أسعار الصرف الصادرة من «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقا للشاشات التداول اللحظية، ومواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصري إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مقابل الجينه المصري، 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

شهد سعر الدولار ، في بنك المشرق في مقابل الجنيه المصري، سعر صرف، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

وصل سعر الدولار اليوم في بنك سايب في مقابل الجنيه المصري، 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي في مقابل الجنيه المصري، 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، أمام الجنيه المصري سعر صرف 19.64 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد في مقابل الجنيه المصري، 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجى

شهد سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى في مقابل الجنيه سعر صرف ، 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك العربى الإفريقى

وصل سعر الدولار ، في البنك العربى الإفريقى أمام الجنيه، 19.63 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلى القطرى سعر صرف، 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.