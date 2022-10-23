سعر الدولار اليوم الأحد 23-10-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 23-10-2022، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع بحسب متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، أمام الجنيه، 19.63 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، غلى 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدولار أمام الجنيه مستوى صرف عند: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

أما سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، حقق مستوى صرف عند: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.