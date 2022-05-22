سعر الدولار اليوم الأحد 22-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 22 مايو 2022، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.223 جنيه للشراء و18.309 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة عند 18.21 جنيه، 18.25 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع حول 18.31 و18.32 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر شراء وبيع صرف الدولار على مستواه أمام نظيره المصري إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

وحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما حافظ سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق عند 18.24 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغت سعر الدولار الإمريكي على مستواه أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس على استقراره عند 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.