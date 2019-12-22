سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2019 في البنوك المصرية

سعر الدولار في عدد من البنوك

ترصد جريدة المال سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الأحد، الموافق 22-12-2019 ، حيث يواصل السعر تراجعه في معظم البنوك ليسجل أقل من 16 جنيها على مستوى سعر الشراء .

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.97 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناءا على متوسطات اسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الاسلامى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.01 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الأسكندرية

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

سعر الدولار فى بنك عوده – مصر

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد اسعار الدولار أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الاضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات مؤخرا إن مصر تلقت ما يصل الى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتوقع شركة فاروس للأبحاث تداول الدولار بين مستوى 16.5 و 17.1 جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2023.

