سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 مقابل الجنيه المصري بالختام

حقق سعر اليوم الأحد 22-10-2023، مستوى صرف أمام العملة المحلية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وجاء متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بقيمة 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وتعرض بوابة جريدة “المال” الإلكترونية أسعار صرف عملة أمريكا عقب جولة بين مواقع البنوك الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سعر الدولار اليوم في بنك البركة ، مقابل العملة المصرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بختام التعاملات المسائية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المصرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر، بنهاية التداول، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل العملة المصرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

سعر في بنك مصر، مقابل العملة المصرية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، بلغ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني ، مقابل العملة المصرية بلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، بنهاية التعاملات، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المصرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.