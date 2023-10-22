سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

مازال سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023، مستقرًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الخضراء وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ومازال سعر في بنك الكويت الوطني مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وقدّر بنك سايب، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.