سعر الدولار اليوم الأحد 21-8-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 21-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل البنوك عند مستوى: 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وتزامنًا مع اليوم الأول للعودة من العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك الخاصّة والحكومية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنك، وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر صرف الدولار في بنك الاستثمار العربي وفقًا لشاشات التداول اللحظية مستوى: 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي مصر 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية: 19.08 جنيه للشرا، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنك.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.