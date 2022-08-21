سعر الدولار اليوم الأحد 21-8-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 21-8-2022، في نهاية التعاملات البنكية داخل البنوك، 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار الصرف لعملة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك الحكومية والأجنبية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار يالبنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر العملة الخضراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداول بمصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر الدولار أمام الجنيه، إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبينت شاشات التداول بفروع بنك الكويت الوطني، وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، تسجيل سعر الدولار، 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر، أوضحت شاشات التداول وصول سعر الدولار أمام الجنيه، إلى 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، بحسب شاشات التداول، 19.10 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، إلى 19.08 جنيه للشرا، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.