سعر الدولار اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات على شاشات التداولات اللحظية بفروع البنوك تحرك

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية، بمستهل التداولات الصباحية، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وفقا لأخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنوك على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «المال» بشكل يومي تقريرًا لأسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري عند مستويات30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي مستويات شراء وبيع عند 30.85 جنيه، و 30.95، بالترتيب.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع بنك قناة السويس، مقابل الجنيه إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار مقابل نظيره في السوق المحلية على شاشات التداولات اللحظية بالبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

عرضت فروع بنك بلوم سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما يعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار على شاشات التداولات عند 30.90 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يتيتح بنك الإسكندية للمواطنين شراء وبيع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل فروع البنك التجاري الدولي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري في بداية التداولات 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعرض ثاني اكبر المصارف في السوق المحلية بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.