سعر الدولار اليوم الأحد 21-3-2021 في البنوك

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الجنيه لدى عدد محدود من البنوك المصرية، بعد أن أنهت أسعار الدولار في مصر تعاملات الأسبوع الماضي، على استقرار نسبي، لتسجل في المتوسط الخميس الماضي، 15.651 جنيه للشراء، و15.751 للبيع، مقابل 15.645 جنيه للشراء، و15.745 نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

وشهد سعر العملة الخضراء تقلبات ما بين الصعود والهبوط، في البنوك المصرية خلال مارس الحالي، إلا أنه في المجمل يكون عند نفس مستوى أسعار إغلاق فبراير الماضي تقريبًا.

والخميس الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، دون تغيير، عند مستوى 8.25% و9.25%، في ثاني اجتماعاتها خلال 2021.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، ارتفاع عمليات الإنتربنك الدولارى بين البنوك «التحويلات بالعملات الأجنبية»، بنسبة %66 خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وقال البنك المركزى إن حجم عمليات الإنتربنك الدولارى سجل فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020 نحو 53.013 مليار دولار، مقابل 31.968 مليار فى الفترة نفسها من العام قبل الماضى.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، اليوم الأحد، عند 15.66 جنيه للشراء.

بينما تداول بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، اليوم الأحد، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية – عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ويتداول بنك الإسكندرية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وعرض بنك بلوم، العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.646 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع.