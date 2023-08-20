سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

مازال سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2023، محافظًا على استقراره في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط أسعار صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

حقق سعر الدولار في ميد بنك، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وفي بنك سايب، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك البركة

وسجل سعر الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه الأخير في بنك الكويت الوطني عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ومازال سعر الدولار في بنك القاهرة محافظًا على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قناة السويس

وعرض بنك قناة السويس، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

قدّر بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.