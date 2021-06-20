سعر الدولار اليوم الأحد 20-6-2021 في البنوك المصرية

بدأ سعر الدولار في مصر تداولات الأسبوع الجاري اليوم الأحد 20 يونيو 2021 بحالة من الاستقرار فى فروع جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، علىى نفس مستويات الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم بالقطاع المصرفي المصري في نهاية التعاملات 15.60 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وتستعرض بوابة “المال” عبر التقرير التالي سعر شراء وبيع الدولار بمصر اليوم السبت والتي جاءت على النحو التالي :

سعر الدولار اليوم في البنوك

في بداية التعاملات الأسبوعية أظهرت مؤشرات شاشات التداول داخل فروع البنوك وشركات الصرافة أن سعر شراء الدولار يتراوح بين 15.58 ، و15.63 جنيه، فيما يتراوح سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببنك قناة السويس عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع على نفس مستوى الخميس الماضي.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

بدأت فروع شركة مصر للصرافة تداولات الأسبوع الجاري سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني

على الجانب الآخر افتتح بنك الإمارات دبي الوطني مصر تعاملات اليوم على سعر العملة الأمريكية مقابل نظيره في السوق المحلية الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

يفتتح بنك الكويت الوطني مصر تداولات الأسبوع الحالى عند أدنى مستوى له داخل السوق المحلية المصرية ليسجل 15.58 جنيه للشراء.