سعر الدولار اليوم الأحد 20-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 20-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية استقرار، ووصل إلى 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء ، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى، 24.49 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

حقق سعر الدولار في بنك المشرق أمام الجنيه المصري 24.47 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصري إلى 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجارى الدولى

قدر سعر الدولار في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصري بــ 24.46 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدولار في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصري، 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر أمام الجنيه المصرى 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصرى 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم

حقق سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري إلى 24.49 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

قدر سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بــ 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبى الإسلامى

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك ، أمام الجنيه المصري 24.47 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى 24.45 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.