سعر الدولار اليوم الأحد 20-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم الأحد 20-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إلى 24.44 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك الخاصة والأجنبية والحكومية والإسلامية والعربية، بحسب شاشات التداول اللحظية في الأفرع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، حقق مستوى صرف عند: 24.49 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف العربي الدولي، إلى 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.46 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.45 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 24.49 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، وصل إلى 24.46 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.